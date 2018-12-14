48 сэйвов Василевского и 2 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто"

"Тампа-Бэй" обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это 8-я подряд победа "Лайтнинг".

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей, а его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский сделал 48 сэйвов. Форвард был признан третьей звездой встречи, а голкипер – первой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Торонто" – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Капанен – 12, 5:26 – 0:1. Чирелли – 9 (мен., Кэллахэн), 8:20 – 1:1. Кучеров – 13 (бол., Хедман, Миллер), 25:31 – 2:1. Киллорн – 7 (Чирелли, Миллер), 39:24 – 3:1. Джонсон – 13 (Кучеров, Джирарди), 39:58 – 4:1.

Вратари: Василевский – Андерсен.

Штраф: 14 – 8.

Броски: 21 (7+12+2) – 49 (10+23+16).

Наши: Кучеров (17.14/2/0), Сергачев (15.29/1/0) – Зайцев (17.48/2/0), Ожиганов (14.49/0/-1).

14 декабря. Тампа. Amalie Arena.

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