48 сэйвов Уорда помогли "Каролине" обыграть "Эдмонтон"

"Эдмонтон" уступил "Каролине" в регулярном чемпионате - 3:5. Отметим, что "Нефтяники" не могут победить уже пятую игру кряду.

В составе "Ойлерз" нападающий Антон Слепышев сыграл 9 минут 5 секунд. За это время форварду удалось три раза бросить в створ и трижды оформить силовой прием. 48 сейвов сделал вратарь "Харрикейнз" Кэм Уорд. Тремя точными передачами отметился еще один игрок "Каролины" Джордан Стаал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Каролина" - 3:5 (0:3, 1:0, 2:2)

Голы: Терявяйнен - 1 (Славин, Уильямс), 0:20 - 0:1. Терявяйнен - 2 (бол., Фольк, Стаал), 4:53 - 0:2. Линдхольм - 1 (бол., Стаал, Фольк), 18:40 - 0:3. Летестю - 1 (бол., Ямамото, Макдэвид), 37:11 - 1:3. Стаал - 1 (мен.), 44:03 - 1:4. Стром - 1 (бол., Йокинен, Расселл), 45:03 - 2:4. Лучич - 1 (Стром, Ньюджент-Хопкинс), 48:06 - 3:4. Славин - 1 (Стаал, Уильямс), 50:36 - 3:5.

Вратари: Броссуа (57:07 - 57:24, 58:16) - Уорд.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 51 (15+21+15) - 21 (8+7+6).

Наши: Слепышев (09:05/3/0) - -

18 октября. Эдмонтон. Rogers Place.