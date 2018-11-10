"46 лет прошло после Суперсерии – и вдруг такое событие". Якушев – о включении в Зал славы

Легендарный советский хоккеист Александр Якушев заявил, что не надеялся на включение в Зал славы.

Якушев завершил профессиональную карьеру более 35 лет назад и, следовательно, теоретически мог быть принят в Зал славы еще в 1986 году – в таком случае он стал бы первым в истории советским хоккеистом, удостоенной этой чести, опередив на три года самого Владислава Третьяка. Однако ждать своей очереди Якушеву пришлось 32 года.

– Вы, наверное, не поверите, но, когда мне позвонили из Зала славы, я находился на хоккейной тренировке на катке МЧС, – приводит официальный русскоязычный сайт НХЛ слова 71-летнего Якушева. – Посмотрел на код страны: +1. Понял, что это либо Канада, либо Америка. У меня и в мыслях не было, что из Зала славы могут звонить. Думал, просто какой-нибудь знакомый.

все очень обрадовались, зааплодировали. Но сильнее всех ошарашен был я сам. Честно говоря, уже никак этого не ожидал. 46 лет прошло после той Суперсерии – и вдруг такое событие. Тем более что от нашей страны среди тех, кто никогда не играл в НХЛ, были приняты всего двое: Третьяк и Харламов. Я поэтому и не надеялся, что введут кого-то еще. Все факторы говорили за то, что это невозможно.

Те чувства, которые переполняли меня тогда, даже сейчас, по прошествии нескольких месяцев, трудно передать.

Якушев стал третьим советским хоккеистом Зала славы, никогда не игравшим в НХЛ. В 2005 году подобной чести удостоился Валерий Харламов, а в 1989 году – Третьяк. Теперь в Зале славы насчитывается уже 8 представителей совестного и российского хоккея: кроме Третьяка, Харламова и Якушева это Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров и Сергей Макаров.

Он не играл в НХЛ, но достойнее многих.

Якушев - в Зале хоккейной славы //

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