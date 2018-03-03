45-е очков Дадонова в сезоне помогло "Флориде" обыграть "Баффало"

"Флорида" на своем льду переиграла "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это пятая подряд победа команды "Пантерз", в составе которой двумя голевыми передачами отметился россиянин Евгений Дадонов. Также ассистом в составе гостей отметился российский защитник Виктор Антипин.

В другой встрече "Каролина" переиграла в домашней встрече "Нью-Джерси" (3:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Баффало" - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Матесон - 9 (Макгинн, Маккэн), 1:25 - 1:0. Райнхарт - 15 (О`Райлли, АНТИПИН), 5:34 - 1:1. Экблад - 13 (Яндл, ДАДОНОВ), 16:41 - 2:1. Барков - 24 (Бьюгстад, ДАДОНОВ), 26:49 - 3:1. Сивиур - 8 (Бьюгстад, Маккензи), 31:16 - 4:1.

Вратари: Раймер - Ленер.

Штраф: 13 - 13.

Броски: 30 (11+9+10) - 25 (9+11+5).

Наши: Дадонов (18:12/4/1), Мамин (11:20/0/1) - Антипин (22:04/2/-2).

Майами. BB&T Center.

"Каролина" - "Нью-Джерси" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Райан - 12 (Раск, Хэнифин), 31:50 - 1:0. Холл - 29 (бол., Ватанен, Палмиери), 39:27 - 1:1. Терявяйнен - 18 (Песке, Линдхольм), 49:37 - 2:1. Уильямс - 13 (п.в., Стаал), 59:38 - 3:1.

Вратари: Уорд - Кинкейд (57:51 - 58:19, 58:32 - 59:38).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 30 (9+13+8) - 26 (6+8+12).

Роли. PNC Arena.

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