44 сэйва Варламова помогли "Колорадо" победить "Сент-Луис"

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Сент-Луис" - 4:1. Нападающий "Эвеланш" Микко Рантанен набрал в этой встрече 4 (2+2) очка, а голкипер Семен Варламов отразил 44 броска из 45. Защитник Никита Задоров провел на площадке 23 минуты 42 секунды и завершил встречу с показателем "+3".

В составе "Блюз" на лед выходили Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Никита Сошников. Россияне результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Колорадо" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Маккиннон - 34 (Рантанен, Ландескуг), 10:11 - 0:1. Маккиннон - 35 (Бэрри, Рантанен), 13:03 - 0:2. Эдмундсон - 7 (Парэйко, Яшкин), 29:15 - 1:2. Рантанен - 24 (Ландескуг), 36:29 - 1:3. Рантанен - 25 (п.в., Ландескуг, Маккиннон), 59:18 - 1:4.

Вратари: Аллен (56:52 - 59:18) - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 45 (13+10+22) - 23 (8+9+6).

Наши: Тарасенко (23:43/8/-2), Барбашев (6:58/0/-1), Сошников (11:05/2/0) - Задоров (23:42/1/3).

16 марта. Сент-Луис. Scottrade Center.