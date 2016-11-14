43 сэйва Варламова не спасли "Колорадо" в игре с "Бостоном"

"Бостон" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" со счетом 2:0. Первой звездой встречи признан голкипер "Эвеланг" Семен Варламов, отразивший 43 броска из 44. Вторую шайбу "Брюинз" забросил в пустые ворота.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Бостон" – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Крейчи - 2 (Бэкес, Спунер), 9:30 - 0:1. Мур - 4 (п.в., Крейчи), 59:32 - 0:2.

Вратари: ВАРЛАМОВ (58:53 - 59:32) - Раск.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 20 (7+6+7) - 46 (12+24+10).

Наши: Григоренко (10:24/0/0), Задоров (18:18/0/0), Тютин (19:16/1/0) – -

Денвер. Pepsi Center.