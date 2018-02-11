400-я шайба Кросби помогла "Питтсбургу" обыграть "Сент-Луис"

"Сент-Луис" на своем льду проиграл "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Дублем в составе гостей отметился Сидни Кросби, который достиг отметки в 400 заброшенных шайб за карьеру.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Питтсбург" - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Бродзяк - 9 (Торберн, Апшолл), 23:10 - 1:0. Кросби - 18 (Шири), 23:31 - 1:1. Раст - 8, 41:05 - 1:2. Шихан - 6 (Симон), 51:13 - 1:3. Кросби - 19 (п.в., Симон, Раст), 57:12 - 1:4.

Вратари: Аллен (57:02 - 57:12) - Мюррей.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 34 (10+9+15) - 23 (7+6+10).

Наши: Барбашев (9,59/0/0), Тарасенко (19:26/6/-3) - Малкин (18:49/1/0).

11 февраля. Сент-Луис. Scottrade Center.