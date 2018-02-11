400-я шайба Кросби помогла "Питтсбургу" обыграть "Сент-Луис"

"Сент-Луис" на своем льду проиграл "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Дублем в составе гостей отметился Сидни Кросби, который достиг отметки в 400 заброшенных шайб за карьеру.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Питтсбург" - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Бродзяк - 9 (Торберн, Апшолл), 23:10 - 1:0. Кросби - 18 (Шири), 23:31 - 1:1. Раст - 8, 41:05 - 1:2. Шихан - 6 (Симон), 51:13 - 1:3. Кросби - 19 (п.в., Симон, Раст), 57:12 - 1:4.
Вратари: Аллен (57:02 - 57:12) - Мюррей.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 34 (10+9+15) - 23 (7+6+10).
Наши: Барбашев (9,59/0/0), Тарасенко (19:26/6/-3) - Малкин (18:49/1/0).
11 февраля. Сент-Луис. Scottrade Center.
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maks55555
Да забил, а потом Абделькадер сравнял счет.
23:43 11 февраля
fireman32
Там,говорят,Овечкин уже гол забил)))
23:39 11 февраля
Werewolf
tranmer Как раз 400-я шайба не помогла обыграть, он всего лишь сравнял счет. Победной стала шайба Раста!_____А что не так? ))) Не помогла обыграть? ))) Там же не написано что он победную забросил. Если бы Малыч передачу сделал или гол забил, то было бы написано - передача Малкина или гол Малкина помог обыграть.... Тут так пишут.
23:33 11 февраля
fireman32
Решил все гол Шихэна.А так,на редкость бестолковый матч.
23:30 11 февраля
tranmer
Как раз 400-я шайба не помогла обыграть, он всего лишь сравнял счет. Победной стала шайба Раста!
23:22 11 февраля
Werewolf
пингвинов посмотрели, пошли вшей смотреть
23:15 11 февраля
Werewolf
Кисель никакой вообще. Женек хоть и вялый, но лучше смотрелся. Ну должен был спад наступить. Больше месяца феерил. Придет в норму. И даже такие они втроем с Сидом лучшие в команде. Остальные мертвые вообще. Симон деревяха из деревях....Пол игры в первом звене отыграл....Единственное полезное действие за весь матч - выдрал шайбу за воротами и на Шихана отдал. Все........
23:15 11 февраля
maks55555
Идриси-----Их обоих с Кесселом сглазили, а вообще надо посмотреть следующие несколько игр, может это просто небольшой перерыв))
23:08 11 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вот как чистый(по мне) незащитанный гол сразу убил музыкантов, в следующей же атаке похоронили их.
23:07 11 февраля
Идриси
Кросби – молодец, Мюррей – исправляется, Малкина – сглазили.
23:05 11 февраля