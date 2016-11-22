40 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" победить "Коламбус"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" в гостях в овертайме обыграл "Коламбус" со счетом 3:2. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 40 бросков соперника по своим воротам. Также в составе гостей результативной передачей отметился защитник Федор Тютин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Колорадо" – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Аткинсон – 6 (Дубински, Саад), 9:00 – 1:0. Бэрри – 2 (Рантанен, Седерберг), 23:05 – 1:1. Джонсон – 1 (Маккиннон, ТЮТИН), 29:00 – 1:2. Аткинсон – 7 (Ганье, Веренски), 59:53 – 2:2. Дюшен – 7 (Джонсон), 61:49 – 2:3.

Вратари: Макэлхинни (58:33 – 59:53) – ВАРЛАМОВ.

Штраф: 2 – 2.

Броски: 42 (14+9+16+3) – 27 (8+13+5+1).

Наши: – – Григоренко (9:32/0/0), Задоров (16:21/1/-1), Тютин (21:03/1/-1).

22 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.