4 передачи Зибанежада принесли "Рейнджерс" победу над "Нэшвиллом"

"Рейнджерс" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Нападающий команды из Нью-Йорка Мика Зибанежад сделал 4 результативных передачи.

Победная шайба на счету форварда Йеспера Фаста. Всего он набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Рейнджерс" - 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Крайдер - 20 (бол., Зибанежад, Хэйс), 2:42 - 0:1. Бонино - 7 (бол., Экхольм, Фиала), 8:43 - 1:1. Фаст - 4 (Зибанежад, Крайдер), 23:51 - 1:2. Фиала - 7, 24:44 - 2:2. Бонино - 8 (бол., Смит, Фиала), 30:35 - 3:2. Стаал - 3 (Фаст, Зибанежад), 44:23 - 3:3. Фаст - 5 (Зибанежад, Крайдер), 47:35 - 3:4.

Вратари: Ринне (57:44) - Лундквист.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 37 (17+11+9) - 22 (8+10+4).

Наши: - - Бучневич (9.24/0/-1), Наместников (18.03/1/0).

30 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.