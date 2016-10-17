4 очка О’Рилли принесли "Баффало" победу над "Ойлерз", Куликов дебютировал в "Сэйбрз"

"Баффало" нанес поражение "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2. Первой звездой встречи признан форвард "Сэйбрз" Райан О’Рилли, для которого эта встреча стала 500-й в карьере. 25-летний канадец набрал 4 (2+2) очка, в том числе стал автором курьезного гола с центра площадки. Его партнер по команде Дмитрий Куликов дебютировал в составе "Баффало", отыграв 19 минут 11 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Баффало" – 2:6 (2:2, 0:2, 0:2)

Голы: Окпосо - 1 (Райнхарт, Р. О`Рилли), 2:37 - 0:1. Р. О`Рилли - 1 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 7:14 - 0:2. Пульо - 1 (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс), 17:20 - 1:2. Лучич - 1 (Драйзайтль, Эберле), 19:00 - 2:2. Р. О`Рилли - 2 (Ристолайнен, Фрэнсон), 23:53 - 2:3. Джионта - 1 (Маккейб, Фолиньо), 29:22 - 2:4. Джионта - 2 (Ларссон), 40:37 - 2:5. Мулсон - 2 (бол., Р. О`Рилли, Ристолайнен), 44:36 - 2:6.

Вратари: Тальбо (Густавссон, 29:22, Тальбо, 39:26) - Ленер.

Штраф: 16 - 6.

Броски: 33 (10+11+12) - 24 (10+6+8).

Наши: – – Куликов (19:11/1/-2)

Эдмонтон. Rogers Place.