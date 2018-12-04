4 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"

"Тампа" обыграла "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этой игре 4 (1+3) очка. Он провел на площадке 16 минут и заработал показатель "+2".

Кучеров в последних 10-ти играх набрал 24 очка. Всего на его счету 42 (12+30) очка в сезоне. Это второй показатель после форвардов Колорадо Микко Рантанена (45) и Натана Маккиннона (43). Кроме того, матч с "Нью-Джерси" стал 100-м в карьере россиянина, в которых он набирал 1+1.

Защитник "Дэвилз" Егор Яковлев отыграл 15 минут 47 секунд и забросил шайбу, которая стала для него первой в НХЛ. Защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев провел на площадке 19 минут 29 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Тампа-Бэй" - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Кучеров - 12 (Пойнт, Макдона), 13:31 - 0:1. Пойнт - 20 (бол., Кучеров, Хедман), 19:34 - 0:2. Джонсон - 11 (Макдона, Кучеров), 28:20 - 0:3. Яковлев - 1 (Ватанен, Ноесен), 31:26 - 1:3. Гурд - 10 (Стэмкос, Палат), 32:39 - 1:4. Стэмкос - 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 40:20 - 1:5.

Вратари: Кинкейд (Шнайдер, 40:00) - Доминге.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 27 (8+9+10) - 26 (12+8+6).

Наши: Яковлев (15.47/2/1) - Кучеров (16.00/2/2), Сергачев (19.29/1/0).

4 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.