4 очка Кучерова и Наместникова помогли "Тампе" обыграть "Оттаву"

"Тампа" обыграла "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отыграл 14 минут 49 секунд и сделал две результативные передачи. Его партнер по команде Владислав Наместников набрал 2 (1+1) очка за 18 минут 39 секунд.

Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 15 минут 6 секунд, Андрей Василевский участия в этой встрече не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Тампа" - 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Голы: Джонсон - 17 (Куниц, Гурд), 9:31 - 0:1. Дзингел - 16 (Стоун, Брассар), 14:54 - 1:1. Хедман - 9 (КУЧЕРОВ, НАМЕСТНИКОВ), 16:26 - 1:2. НАМЕСТНИКОВ - 20 (КУЧЕРОВ, Стэмкос), 23:37 - 1:3. Пойнт - 24 (Гурд, Киллорн), 39:59 - 1:4. Боровицки - 3 (Райан, Сиси), 48:11 - 2:4. Брассар - 18 (бол., Стоун, Карлссон), 57:44 - 3:4.

Вратари: Андерсон (56:38 - 57:44, 58:38) - Доминге.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 36 (13+11+12) - 24 (7+11+6).

Наши: - - Кучеров (14:49/3/1), Наместников (18:39/2/1), Сергачев (15:06/3/0).

23 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.