4 очка Келлера помогли "Аризоне" обыграть "Монреаль"

"Аризона" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Нападающий "Койотс" Клейтон Келлер набрал в этой встрече 4 (1+3) очка.

Форвард "Канадиенс" Никита Щербак отыграл 15 минут 20 секунд и завершил встречу с показателем "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Монреаль" - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Келлер - 17 (бол., Экман-Ларссон, Доми), 13:56 - 1:0. Перлини - 15 (Келлер, Степан), 20:57 - 2:0. Перлини - 16 (Экман-Ларссон, Келлер), 21:16 - 3:0. Галлахер - 21 (бол., Гальченюк, Пачоретти), 45:46 - 3:1. Карр - 4 (Плеканец), 47:38 - 3:2. Ридер - 8 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 50:46 - 4:2. Арчибальд - 4 (Ридер), 56:01 - 5:2.

Вратари: Раанта - Прайс.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 21 (11+4+6) - 36 (9+16+11).

Наши: - - Щербак (15:20/1/1).

16 февраля. Глендейл. Gila River Arena.