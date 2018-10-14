4 очка Ахо принесли "Каролине" победу над "Миннесотой"

"Каролина" обыграла "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. 4 (2+2) очка в этой встрече набрал финский нападающий Себастьян Ахо. Он забросил победную шайбу "Харрикейнз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Каролина" - 4:5 ОТ (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)

Голы: Стаал - 4 (ван Римсдайк, Уильямс), 8:12 - 0:1. Койл - 1 (бол., Сперджен, Дамба), 16:09 - 1:1. Песке - 2 (Ахо, Терявяйнен), 35:13 - 1:2. Сперджен - 1 (Койву, Паризе), 41:20 - 2:2. Зукер - 3 (бол., Гранлунд, Сутер), 45:41 - 3:2. Ахо - 3 (бол., Фольк, Терявяйнен), 49:22 - 3:3. Гранлунд - 1 (Паризе), 55:47 - 4:3. Уильямс - 1 (Фольк, Ахо), 58:51 - 4:4. Ахо - 4 (Уильямс, Песке), 62:57 - 4:5.

Вратари: Дубник - Макэлхинни (57:51 - 58:51).

Штраф: 22 - 14.

Броски: 23 (5+4+14+0) - 57 (20+16+18+3).

Наши: - - Зыков (4:43/0/0), Свечников (14:27/2/-1).

14 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.