39 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Вегас"

"Колорадо" на своем льду переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 Б). "Голден Найтс" проиграл вторую встречу кряду.
Ворота "Эвеланш" защищал россиянин Семен Варламов, который отразил 39 из 40 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Вегас" - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Седерберг - 16 (бол., Комфер, Керфут), 13:52 - 1:0. Маршессо - 24 (Теодор), 41:15 - 1:1.
Победный буллит: Ландескуг.
Вратари: ВАРЛАМОВ - Флери.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 30 (13+9+6+2) - 40 (11+10+12+7).
Наши: Задоров (21:32/0/0) - -.
24 марта. Денвер. Pepsi Center.
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maks55555
В 3 периоде и овертайме Колорадо играло очень плохо, хотели получить гол, но Варламов не давал им проиграть, во время буллитов не дал ничего себе забить, 2 очка его имени, 90 очков у Колорадо. Интересно, сколько очков надо иметь, чтобы точно выйти, 95-96?
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