39 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Вегас"

"Колорадо" на своем льду переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 Б). "Голден Найтс" проиграл вторую встречу кряду.

Ворота "Эвеланш" защищал россиянин Семен Варламов, который отразил 39 из 40 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Вегас" - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Седерберг - 16 (бол., Комфер, Керфут), 13:52 - 1:0. Маршессо - 24 (Теодор), 41:15 - 1:1.

Победный буллит: Ландескуг.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Флери.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 30 (13+9+6+2) - 40 (11+10+12+7).

Наши: Задоров (21:32/0/0) - -.

24 марта. Денвер. Pepsi Center.