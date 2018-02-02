39-летний Джионта хочет вернуться в НХЛ

Капитан олимпийской сборной США Брайан Джионта намерен вернуться в НХЛ до конца сезона, сообщает TSN. Напомним, что 39-летний хоккеист на данный момент находится без клуба, однако продолжает индивидуальные тренировки перед играми в Пхенчхане.

Отмечается, что Джионта уже известил клубы о своем желании вернуться, руководители команд хотят изучить его выступление на Играх. Ранее в НХЛ он выступал за "Нью-Джерси", "Монреаль" и "Баффало". На его счету 1006 матчей в НХЛ и 588 (289+299) очков.