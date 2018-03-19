37 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" обыграть "Детройт", Задоров набрал "+4"

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей плозщадке "Детройт" - 5:1. 3 (2+1) очка в этой встрече набрал нападающий Натан Маккиннон.

Защитник "Эвеланш" Никита Задоров отыграл 21 минуту 49 секунд, сделал результативную передачу и набрал показатель "+4". Нападающий Владислав Каменев провел на льду 10 минут. Голкипер Семен Варламов отразил 37 бросков из 38.

В составе "Ред Уингз" 8 минут 43 секунды отыграл форвард Евгений Свечников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Детройт" - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Ландескуг - 24 (Маккиннон, ЗАДОРОВ), 3:58 - 1:0. Комо - 12 (Седерберг, Нието), 14:38 - 2:0. Маккиннон - 37 (Ландескуг, Рантанен), 31:14 - 3:0. Абделькадер - 12 (Фрк, Гленденинг), 32:38 - 3:1. Маккиннон - 38 (Комо, Ландескуг), 47:09 - 4:1. Бэрри - 11 (бол., Жирар, Рантанен), 56:26 - 5:1.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Коро.

Штраф: 6 - 18.

Броски: 31 (12+8+11) - 38 (5+16+17).

Наши: Задоров (21:49/0/4), Каменев (10:03/0/-1) - Свечников (8:43/1/0).

18 марта. Денвер. Pepsi Center.