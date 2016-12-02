07:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

37 сэйвов Варламова не спасли "Колорадо" в игре с "Коламбусом"

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"Коламбус" переиграл "Колорадо" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первой звездой встречи стал голкипер "Эвеланш" Семен Варламов, отразивший 34 броска из 37. Ворота победившей команды защищал Сергей Бобровский, на счету которого 18 сэйвов и две пропущенные шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Коламбус" – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Саад - 7 (Хартнелл, Джонсон), 4:56 - 0:1. Фолиньо - 9 (Саад, Джонс), 16:15 - 0:2. Комо - 3 (бол., Джонсон, Бошемен), 30:38 - 1:2. Хенли - 1 (Бэрри), 34:25 - 2:2. Дженнер - 3 (Аткинсон), 48:57 - 2:3.

Вратари: ВАРЛАМОВ (58:02) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 15 - 13.

Броски: 20 (7+9+4) - 37 (13+13+11).

Наши: Григоренко (17:57/0/0), Задоров (15:55/1/0), Тютин (20:14/1/-3) – -

Денвер. Pepsi Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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законопослушный гражданин

Так все-таки 37 или 34?

08:36

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