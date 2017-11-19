36 сэйвов Худобина помогли "Бостону" обыграть "Сан-Хосе"

"Бостон" на выезде обыграл "Сан-Хосе" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Брюинз" принес точный бросок Джейка Дебраска, на счету которого также результативная передача. Российский голкипер "Бостона" Антон Худобин, проведший шестой матч подряд, отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

Для гостей эта победа стала второй подряд. Хозяева, в свою очередь, уступили во второй игре кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Бостон" - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Майер - 2 (О`Реган, Уорд), 4:50 - 1:0. Цегларик - 1 (Дебраск), 6:17 - 1:1. Дебраск - 4 (Макэвой, Керали), 10:46 - 1:2. Хейнен - 4 (Миллер), 54:09 - 1:3.

Вратари: Делл (57:31) - ХУДОБИН.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 37 (17+8+12) - 20 (5+9+6).

19 ноября. Сан-Хосе. Стадион SAP Center.