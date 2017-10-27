36 сэйвов Худобина помогли "Бостону" обыграть "Сан-Хосе"

"Бостон" победил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Для "Брюинз" выигрыш стал четвертым в чемпионате. "Шаркс" проиграли в пятый раз в сезоне. В составе "Бостона" весь матч провел российский вратарь Антон Худобин. Он отразил 36 бросков. Дублем отметился канадский нападающий "мишек" Дэнтон Хейнен. Форвард "Сан-Хосе" Джо Торнтон забросил шайбу и вошел в двадцатку игроков, набравших больше всех очков в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Сан-Хосе" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)