35 отраженных бросков Варламова не помогли "Колорадо" обыграть "Эдмонтон"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" переиграл "Колорадо" - 6:3. Данная победа стала для "Ойлерз" третьей подряд.

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов в этой встрече отразил 35 бросков. Его соотечественник защитник Федор Тютин отличился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Эдмонтон" - 3:6 (2:2, 1:0, 0:4)

Голы: Маккиннон - 5 (Рантанен, Уиркош), 5:50 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 3, 8:45 - 1:1. Р. Бурк - 6 (Маккиннон, ТЮТИН), 17:19 - 2:1. Эберле - 6 (бол., Драйзайтль, Лучич), 19:49 - 2:2. Р. Бурк - 7 (Бэрри, Рантанен), 32:56 - 3:2. Лучич - 6 (Макдэвид, Ларссон), 40:32 - 3:3. Макдэвид - 9 (Лучич), 46:25 - 3:4. Драйзайтль - 7 (бол., Лучич, Макдэвид), 47:30 - 3:5. Эберле - 7 (п.в., Марун), 59:45 - 3:6.

Вратари: ВАРЛАМОВ (17:02 - 17:19, 58:13 - 59:45) - Тальбо.

Штраф: 16 - 8.

Броски: 28 (10+13+5) - 41 (17+10+14).

Наши: Варламов, Григоренко, Задоров, Тютин - Слепышев.

24 ноября. Денвер. Pepsi Center.