32 сэйва Василевского и передача Кучерова помогли "Тампе" одержать волевую победу над "Нью-Джерси"

"Тампа-Бэй" переиграла "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2. При этом хозяев уступали по ходу встречи со счетом 0:2. В составе "Лайтнинг" результативной передачей отметился форвард Никита Кучеров. Ворота победившей команды защищал Андрей Василевский, сделавший 32 сэйва.

В параллельной встрече "Флорида" взяла верх над "Детройтом" – 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Нью-Джерси" – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Наши: Кучеров (14:21/2/0), Наместников (14:55/2/+1), Нестеров (17:08/1/+1) – -

"Флорида" – "Детройт" – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Наши: – – Марченко (19:24/2/-1)