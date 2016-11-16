32 сэйва Варламова позволили "Колорадо" переиграть "Лос-Анджелес"

"Колорадо" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" со счетом 4:1. Ворота "Эвеланш" защищал российский голкипер Семен Варламов, отразивший 32 броска из 33.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Лос-Анджелес" – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Вьеркиок - 2 (Седерберг), 21:10 - 1:0. Г. Бурк - 1 (Рантанен, Вьеркиок), 21:32 - 2:0. Браун - 3 (бол., Дауд, Сетогучи), 39:29 - 2:1. Комо - 2 (Игинла), 51:32 - 3:1. Ландеског - 4 (п.в., Мартинсен), 58:23 - 4:1.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Будай (58:11 - 58:23).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 30 (12+10+8) - 33 (12+11+10).

Наши: Григоренко (8:51/0/0), Задоров (16:55/0/0), Тютин (19:22/1/+1) – -

Денвер. Pepsi Center.