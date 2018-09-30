31 сэйв Василевского и передача Сергачева принесли "Тампе" победу над "Флоридой"

"Тампа" обыграла "Флориду" в предсезонном матче НХЛ - 3:2.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 31 бросок из 33-х. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 17 минут 43 секунды и записал на свой счет результативную передачу. Нападающий Александр Волков отыграл 16 минут 48 секунд.

В составе "Пантерз" на лед выходили нападающие Евгений Дадонов и Максим Мамин, а также защитник Богдан Киселевич.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Флорида" - "Тампа-Бэй" - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Наши: Дадонов (17:36/2/0), Киселевич (2:09/0/0), Мамин (12:17/0/-1) - Сергачев (17:43/1/1), Волков (16:48/1/0).