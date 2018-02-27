31 сэйв Варламова помог "Колорадо" выиграть у "Ванкувера"

"Колорадо" на своем льду обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Эвелеанш" удалось прервать серию из двух поражений.

Ворота хозяев защищал российский голкипер Семен Варламов, сделавший 31 сэйв.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Ванкувер" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Рантанен - 20 (бол., Маккиннон, Бэрри), 19:36 - 1:0. Маккиннон - 27 (Ландескуг, ЗАДОРОВ), 47:52 - 2:0. Д. Седин - 19 (Эдлер, Х. Седин), 58:44 - 2:1. Маккиннон - 28 (п.в., Рантанен), 59:15 - 3:1.

Вратари: ВАРЛАМОВ - Маркстрем (57:24 - 58:44, 58:54 - 59:15).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 28 (11+8+9) - 32 (9+9+14).

Наши: Задоров (19:22/0/1) - Голдобин (12:25/2/0).

27 февраля. Денвер. Pepsi Center.