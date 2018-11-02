31 сэйв Худобина помог "Далласу" обыграть "Торонто"

"Торонто" на своем льду уступил "Далласу" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это вторая подряд победа "Старз" и второе поражение "Мэйпл Ливз" кряду.

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин сделал 31 сэйв и был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Даллас" - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Бенн - 5 (Сегин, Клингберг), 31:55 - 0:1. Шор - 3 (Янмарк, Сегин), 44:43 - 0:2. Марло - 2 (бол., Таварес, Райлли), 56:51 - 1:2.

Вратари: Андерсен (56:29 - 56:51, 57:42) - Худобин.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 32 (9+7+16) - 19 (7+8+4).

Наши: Зайцев (15.55/0/-1) - Ничушкин (12.10/2/0).

2 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.