30-й гол Овечкина в сезоне. Видео

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (2:5). Эта шайба стала для него 30-й в сезоне.

Российский форвард стал шестым игроком НХЛ, которому удалось записать в своей актив 30 и более шайб в 14 сезонах НХЛ. В 17 сезонах эта отметка покорилась Майку Гартнеру, в 15 - Яромиру Ягру. 14 сезонов, как и Овечкин, не менее 30 голов забивали Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марсель Дионн.

На данный момент в активе россиянина 46 (30+16) очков в нынешнем сезоне.

Все про НХЛ - здесь.