30-е очко Проворова не спасло "Филадельфию" от поражения в матче с "Каролиной"

"Каролина" на выезде обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам - 4:3. Победный бросок на счету Брока Макгинна. В составе хозяев 25 минут 11 секунд на льду провел защитник Иван Проворов, который сделал результативную передачу. Всего в этом сезоне он провел 82 матча и набрал 30 (6+24) очков. За гостей 13 минут 49 секунд отыграл нападающий Сергей Толчинский, для которого этот поединок стал вторым в сезоне и четвертым в карьере в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Каролина" - 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Макгинн - 6 (Райан), 5:42 - 0:1. Уис - 7 (Кутюрье, Э. Макдональд), 28:46 - 1:1. Макгинн - 7 (Хэнифин, Стаал), 48:39 - 1:2. Уис - 8 (Кутюрье, ПРОВОРОВ), 50:58 - 2:2. Симмондс - 31 (Гостисбеер, Уил), 52:05 - 3:2. Ахо - 24 (бол., Фольк, Терявяйнен), 54:50 - 3:3.

Победный буллит: Макгинн.

Вратари: Столарз - Лэк.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 44 (11+17+11+5) - 35 (10+8+16+1).

Наши: Проворов (25:11/2/2) - Толчинский (13:49/1/0).

Филадельфия. Wells Fargo Center.