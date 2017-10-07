3 передачи Панарина помогли "Коламбусу" разгромить "Айлендерс"

"Коламбус" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:0. Российский нападающий Артемий Панарин отметил тремя голевыми передачами. Форвард провел на льду 18 минут 59 секунд. Голкипер Сергей Бобровский провел на площадке весь матч, отразив все 29 бросков "Айлендерс".

В составе "островитян" играл нападающий Николай Кулемин. За 12 минут 56 секунд он отметился одним ударом в створ ворот Бобровского.

НХЛ

Регулярный сезон

"Коламбус" - "Айлендерс" - 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Милано, Аткинсон, Мюррей, Веренски, Дюбуа.

​