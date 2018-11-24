3 очка Рантанена и дубль Комфера принесли "Колорадо" победу над "Аризоной"

"Колорадо" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Две шайбы в этой встрече на счету нападающего Джей Ти Комфера. 3 (1+2) очка набрал форвард Микко Рантанен.

Защитник "Койотс" Илья Любушкин отыграл 15 минут 26 секунд, защитник "Эвеланш" Никита Задоров провел на площадке 16 минут 42 секунды, а нападающий Владислав Каменев - 12 минут 35 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Колорадо" - 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Голы: Комфер - 4 (мен., Нието), 7:28 - 0:1. Комфер - 5 (мен.), 8:53 - 0:2. Рантанен - 9 (Ландескуг), 9:39 - 0:3. Бэрри - 3 (Маккиннон, Коул), 46:11 - 0:4. Стром - 3 (бол., Перлини, Голигоски), 53:02 - 1:4. Ландескуг - 14 (бол., Рантанен, Маккиннон), 55:41 - 1:5.

Вратари: Раанта - Грубауэр.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 38 (11+14+13) - 39 (17+11+11).

Наши: Любушкин (15.26/0/-1) - Задоров (16.42/0/+1), Каменев (12.35/2/0).

24 ноября. Глендейл. Gila River Arena.