3 очка Панарина помогли "Коламбусу" обыграть "Вегас"

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Вегас" - 4:1. Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи. Он провел на площадке 16 минут 39 секунд и заработал показатель "+3".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Вегас" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: ПАНАРИН - 21 (Аткинсон, Дюбуа), 0:16 - 1:0. Хаула - 24 (Перрон, Так), 21:30 - 1:1. Веренски - 13 (ПАНАРИН, Дюбуа), 28:01 - 2:1. Коул - 4 (Савар, Веннберг), 29:47 - 3:1. Дюбуа - 15 (п.в., ПАНАРИН), 57:39 - 4:1.
Вратари: Корписало - Флери (57:03 - 57:39).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 21 (9+5+7) - 38 (19+12+7).
Наши: Панарин (16:39/5/3) - -.
7 марта. Коламбус. Nationwide Arena.
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Упёртый русский
Артемий - красавец!
09:23
fifa_guru
неожиданно конечно, хоть и в гостях) ну ладно. Коламбусу не жалко 2 очков!
06:26