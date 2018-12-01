3 очка Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"

"Вашингтон" выиграл у "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" продлил победную серию до 7 встреч.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом и двумя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Нью-Джерси" - 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Голы: Бэкстрем - 7 (Овечкин, Кемпны), 3:51 - 1:0. Уилсон - 7 (мен., Нисканен, Эллер), 20:08 - 2:0. Зэйджак - 8 (мен., Коулман), 29:23 - 2:1. Бураковски - 4 (Кемпны, Бэкстрем), 45:45 - 3:1. Бэкстрем - 8 (бол., Кузнецов, Карлсон), 50:57 - 4:1. Хишир - 5 (Холл), 52:35 - 4:2. Юханссон - 4 (Холл, Хишир), 58:10 - 4:3. Овечкин - 19 (п.в.), 58:30 - 5:3. Бэкстрем - 9 (п.в., Овечкин), 59:37 - 6:3.

Вратари: Холтби - Кинкейд (0:00 - 58:30, 58:54 - 59:37).

Штраф: 18 - 6.

Броски: 31 (8+10+13) - 36 (9+17+10).

Наши: Кузнецов (17.37/4/-1), Овечкин (21.29/4/+3), Орлов (22.58/1/-2) - -.

1 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.