3 очка Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"

"Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. По 3 (1+2) очка в этой встрече набрали нападающий Никлас Бэкстрем и защитник Джон Карлсон. 3 результативные передачи на свой счет записал форвард Александр Овечкин, который провел на площадке 20 минут.

Евгений Кузнецов отыграл 14 минут 5 секунд и наенс 1 удар по воротам. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 21 минуту 27 секунд. Трое россиян завершили встречу с показателем полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Нью-Джерси" - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Уилсон - 6 (Дьос, Карлсон), 2:26 - 1:0. Дьос - 3 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 11:09 - 2:0. Мур - 6 (Зэйджак, Юханссон), 17:35 - 2:1. Карлсон - 4 (бол., Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 27:01 - 3:1. Нисканен - 3 (Смит-Пелли, ОВЕЧКИН), 44:25 - 4:1. Зэйджак - 3 (Юханссон, Ватанен), 49:00 - 4:2. Бэкстрем - 8 (п.в., Карлсон), 59:19 - 5:2.

Вратари: Холтби - Шнайдер (58:34 - 59:19).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 35 (12+10+13) - 27 (12+7+8).

Наши: Овечкин (20:00/6/1), Кузнецов (14:05/1/1), Орлов (21:27/1/1) - - .

Вашингтон. Capital One Arena.