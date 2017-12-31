3 очка Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"

"Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. По 3 (1+2) очка в этой встрече набрали нападающий Никлас Бэкстрем и защитник Джон Карлсон. 3 результативные передачи на свой счет записал форвард Александр Овечкин, который провел на площадке 20 минут.
Евгений Кузнецов отыграл 14 минут 5 секунд и наенс 1 удар по воротам. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 21 минуту 27 секунд. Трое россиян завершили встречу с показателем полезности "+1".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Нью-Джерси" - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Уилсон - 6 (Дьос, Карлсон), 2:26 - 1:0. Дьос - 3 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 11:09 - 2:0. Мур - 6 (Зэйджак, Юханссон), 17:35 - 2:1. Карлсон - 4 (бол., Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 27:01 - 3:1. Нисканен - 3 (Смит-Пелли, ОВЕЧКИН), 44:25 - 4:1. Зэйджак - 3 (Юханссон, Ватанен), 49:00 - 4:2. Бэкстрем - 8 (п.в., Карлсон), 59:19 - 5:2.
Вратари: Холтби - Шнайдер (58:34 - 59:19).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 35 (12+10+13) - 27 (12+7+8).
Наши: Овечкин (20:00/6/1), Кузнецов (14:05/1/1), Орлов (21:27/1/1) - - .
Вашингтон. Capital One Arena.
- Александр Овечкин
- Нью-Джерси Дэвилз
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Никлас Бэкстрем (центрфорвард)
- Дмитрий Орлов
- Джон Карлсон
igogohruhru
Лучший игрок матча на мой взгляд - это Джус------------Битл Джус!)))------Урфин Джюс! ...Овечкин - молодец! Кстати гол Нисканена Ваши забили вшестером (и плюс вратарь тоже) см. 50 секунду на видео.
10:02
Werewolf
Монте-Кристо (Мститель) . Всех с Новым годом. Кроме полуволкова._______Я плачу. Моня меня с Новым годом не поздравил. Пичалька )))))) Как же теперь жить? ))))) Монь, а я вот тебя поздравляю, желаю пройти твоему маразму, восстановиться утерянному зрению и рассосаться опухоли, блокирующую твою логику. Что еще? Ах, да, написать много новых стихов, не забрасывать качалку, повысить уровень айсикью, и чтобы в этом году креветки были не мелкие, а средние ))))))) Удачи тебе!!!! (А где крики про то что какой-то игрок набрал целых три очка вторыми передачами, что их нужно отменить как вид потому что они шлак? ))))))
09:52
.BattleFish.
Лучший игрок матча на мой взгляд - это Джус------------Битл Джус!)))
09:02
Весёлый©
И обратите внимание на взаимодействие и понимание с Бэксом. Как будто не первый сезон вместе играют!
08:53
fifa_guru
Весёлый© Еще один снайпер превращается в Стамеску. Хотя, нет, в Кросбайку, вторые же передачи. // с языка снял
08:48
Весёлый©
Еще один снайпер превращается в Стамеску. Хотя, нет, в Кросбайку, вторые же передачи.
07:57
spetrov
"наенс 1 удар по воротам" - здесь прекрасно все. А голы и в самом деле хорошие. Монте-Кристо (Мстителю), как и всегда, спасибо за отчеты.
07:42
Adios Amigos R...
Голы на загляденье, конечно. Сразу КЛМ вспомнились...)
07:33
Монте-Кристо (Мститель) .
Да, чуть не забыл. Гол Нисканена - копия гола Джюса. Видимо эта комбинация отработана на тренировках и возможно станет фирменной для Вашингтона. Но очень красиво !
06:42
Монте-Кристо (Мститель) .
Рядовая победа. Лучший игрок матча на мой взгляд - это Джус ?! Голевой пас Уилсону. Плюс красивый гол. Где Джус -Овечкин - Бэкстрем -Джус в одно касание разыграли четырехходовку и забили после атаки с ходу. Затем на Джусе удалили соперника и Вашингтон забил гол в большинстве. Второй игрок матча на мой взгляд - это Бэкстрем. Он сделал две шикарные передачи. Гол в пустые ворота, как приз за них. Ну и третий - Овечкин. Санек мог забить и не один раз, но вратари никак не хотят от него пропускать. Берут неберущиеся броски. А от других пропускают несложные шайбы. Кузнецов провел матч средне. Но хоть не провальный, как три предыдущих. У гостей лучшим был Юханссон. Какой он шедевральный пас сделал, когда Заяц забил. Смешная фамилия. Эх, какого игрока Вашингтон потерял... Всех с Новым годом. Кроме полуволкова. Возможно, что сегодня уже за компьютером не удастся посидеть. Вся родня собралась, не до этого.
06:38