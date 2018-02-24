3 очка Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Каролину"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин за 16 минут 36 секунд забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи. Всего на его счету в этом сезоне 73 (34+39) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Питтсбург" - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Голы: Гюнтцель - 20 (Кессел), 13:36 - 0:1. Мяяття - 5 (МАЛКИН), 20:46 - 0:2. Терявяйнен - 15 (Линдхольм, Ахо), 22:05 - 1:2. Кессел - 25 (Гюнтцель, Дюмулин), 26:11 - 1:3. Кессел - 26 (Шихан, Гюнтцель), 28:25 - 1:4. Кросби - 20 (бол., Летанг, МАЛКИН), 49:12 - 1:5. МАЛКИН - 34 (Астон-Ризе), 52:42 - 1:6.

Вратари: Уорд - Мюррей.

Штраф: 14 - 6.

Броски: 28 (6+15+7) - 39 (11+16+12).

Наши: - - Малкин (16:36/5/2).

24 февраля. Роли. PNC Arena.