3 очка Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Каролину"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин за 16 минут 36 секунд забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи. Всего на его счету в этом сезоне 73 (34+39) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Питтсбург" - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Голы: Гюнтцель - 20 (Кессел), 13:36 - 0:1. Мяяття - 5 (МАЛКИН), 20:46 - 0:2. Терявяйнен - 15 (Линдхольм, Ахо), 22:05 - 1:2. Кессел - 25 (Гюнтцель, Дюмулин), 26:11 - 1:3. Кессел - 26 (Шихан, Гюнтцель), 28:25 - 1:4. Кросби - 20 (бол., Летанг, МАЛКИН), 49:12 - 1:5. МАЛКИН - 34 (Астон-Ризе), 52:42 - 1:6.
Вратари: Уорд - Мюррей.
Штраф: 14 - 6.
Броски: 28 (6+15+7) - 39 (11+16+12).
Наши: - - Малкин (16:36/5/2).
24 февраля. Роли. PNC Arena.
Werewolf
adamantane' Долго наблюдал за идиотами на эт Отменный сезон? До Н.Г. его не пинал только ленивый и ещё я) 10:05 ___________________Зато после НГ всё наверстал сполна). Малыч этого сезона примерно до Нового года и после 1 января - два разных игрока).______А какая разница когда игрок прибавил? Он сейчас идет вторым на Ришара и вторым на Арта. Плохой сезон у парня что ли? Тот же Куч идет первым на Арта и четвертым на Ришара. Ови первый на Ришара и 9 на Арта. У Малыча более сбалансировано все ) Да и если нынешний темп сохранится у всех трех, то должен обходить обоих. Но это только время покажет.
15:01
Werewolf
ростовский свин Весёлый..это еще и к вопросу о везине...._____А к Везине твой протеже сейчас играет лучше Василевского. И не первый день он хорошо играет. Да и по стате вплотную подобрался уже. 32 победы против 35, 92,2% против 92,4% и 2,32 против 2,33..... Так что про Везину бабушка надвое сказала. А там и Ринне рядышком. У Цветка побед маловато, а так тоже хорош.
14:56
adamantane'
Долго наблюдал за идиотами на эт Отменный сезон? До Н.Г. его не пинал только ленивый и ещё я) 10:05 ___________________Зато после НГ всё наверстал сполна). Малыч этого сезона примерно до Нового года и после 1 января - два разных игрока).
14:04
ростовский свин
Весёлый..это еще и к вопросу о везине....
13:17
Весёлый©
Хочу рассказать о беспрецедентном случае русофобии, наблюдавшемся вчера на TSN во время трансляции матча Айлендерс-Торонто. В перерыве гости отвечали на вопрос "Кто является настоящим MVP сезона?" Было предложено 6 вариантов ответа: Андерсен, Бержерон, Холл, Маккиннон, МакДи и Уилер. Мнения разделились, и три гостя выбрали Андерсена, Холла и Уилера. И ни одной русской фамилии! Не уважают они там россиян! Просто ненавидят всё русское!
11:56
PvsZ
Так, Женя пополнил снайперский счёт, а завтра Тампа играет с днищенским Монреалем, и у Никиты есть прекрасная возможность закинуть парочку, и вернуться на третью строчку.
11:01
ВеликийПашаБуре
А что было до Н.Г.??
10:32
Долго наблюдал за идиотами на эт
Отменный сезон? До Н.Г. его не пинал только ленивый и ещё я)
10:05
Долго наблюдал за идиотами на эт
Женя Палкин лидер команды
10:04
adamantane'
У Малыча вообще отменный сезон. Малыч в огне!)
09:06
Марио66
Топлю за Малкинда сильнее чем за Кошельчука в Корее. ЗЫ. Игру не видел.
08:02
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
ЮКИ На счет Кучерова сомневаюсь. Никита в прекрасной форме и на 7 очков опережает Малкина. А что касается других -всех , то Малкин уже всех обошел и идет на втором месте. Допускаю, что Малкин станет лучшим снайпером, потому что отстает от первого Овечкина на 2 гола. И может забить с любой позиции. Но бомбардирскую гонку Кучеров ему не отдаст
08:01
ЮКИ
в конце сезона малкинд Обойдёт всех!
07:53
ВеликийПашаБуре
СуперДжино преодолел отметку 72 очка, впервые с 2012г............
06:37
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Малкин был признан лучшим игроком прошлого месяца. В январе он набрал 19 очков(12+7) за 12 матчей. В этом месяце у него уже 18 очков(8+10), но провел он на две игры меньше и есть время улучшить показатели...Вполне может стать лучшим игроком двух месяцев подряд
06:24