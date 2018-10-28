3 очка Кузнецова и Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Калгари"

"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 по буллитам. Победный бросок на счету Никласа Бэкстрема.

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов набрал в этой игре 2 (0+2) очка, а также реализовал послематчевый буллит. Александр Овечкин сделал результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты 16 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Вашингтон" - 3:4 Б (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Врана - 3 (Кузнецов), 9:28 - 0:1. Оши - 6 (бол., Овечкин, Кузнецов), 14:27 - 0:2. Хэмоник - 1 (Монахэн, Годро), 14:42 - 1:2. Линдхольм - 7 (бол., Годро, Джиордано), 16:54 - 2:2. Нисканен - 2 (Коннолли, Яшкин), 37:03 - 2:3. Ткачак - 4 (Андерссон, Джиордано), 58:33 - 3:3.

Победный буллит: Бэкстрем.

Вратари: Смит (57:29 - 58:33) - Копли.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 30 (9+6+11+4) - 27 (10+8+8+1).

Наши: - - Кузнецов (20:17/2/0), Овечкин (19:45/2/0), Орлов (23:16/0/-1).

27 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.