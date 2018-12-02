3 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду"

"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этой игре 3 (1+2) очка. На счету защитника Михаила Сергачева результативная передача.

Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Тампа-Бэй" - 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Ватрано - 8 (Дадонов, Матесон), 10:23 - 1:0. Барков - 10 (Юбердо), 10:34 - 2:0. Киллорн - 5 (Сергачев, Коберн), 11:18 - 2:1. Юбердо - 6, 22:11 - 3:1. Дадонов - 12 (бол., Яндл, Хоффман), 28:04 - 4:1. Жозеф - 6 (Кучеров, Джирарди), 33:00 - 4:2. Кучеров - 11 (бол., Хедман, Стэмкос), 39:00 - 4:3. Пакетт - 6, 51:41 - 4:4. Пойнт - 19 (бол., Кучеров, Джонсон), 63:12 - 4:5.

Вратари: Раймер - Доминге.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 27 (3+9+14+1) - 39 (13+11+14+1).

Наши: Дадонов (18.51/2/0) - Кучеров (20.18/3/-1), Сергачев (17.40/2/0).

2 декабря. Майами. BB&T Center.