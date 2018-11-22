3 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду"

"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Флорида" - 7:3 (2:1, 2:1, 3:1)
Голы: Жозеф - 5, 0:59 - 1:0. Брауэр - 5 (Хэйли, Сивиур), 2:19 - 1:1. Кучеров - 9 (бол., Хедман, Миллер), 9:22 - 2:1. Гурд - 9 (Стэмкос, Миллер), 22:37 - 3:1. Эрне - 3 (Кучеров, Макдона), 24:45 - 4:1. Барков - 7 (бол., Юбердо, Яндл), 38:25 - 4:2. Стэмкос - 7 (Кучеров, Макдона), 41:30 - 5:2. Макдона - 2 (Стэмкос, Миллер), 43:21 - 6:2. Джирарди - 1 (Хедман, Стэмкос), 54:25 - 7:2. Хоффман - 10 (бол., Яндл, Юбердо), 56:25 - 7:3.
Вратари: Доминге - Луонго (Раймер, 43:21).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 33 (12+14+7) - 43 (17+14+12).
Наши: Кучеров (20.25/3/+2), Сергачев (18.57/4/0) - Дадонов (16.45/4/-1).
22 ноября. Тампа. Amalie Arena.