3 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Чикаго"

"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Две шайбы в составе "Лайтнинг" забросил форвард Тайлер Джонсон.

Российский нападающий Никита Кучеров сделал в этой игре 3 результативные передачи. Форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов забросил шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Чикаго" - 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)

Голы: Джонсон - 8 (Кучеров, Чернак), 0:29 - 1:0. Джонсон - 9 (Пойнт, Кучеров), 7:15 - 2:0. Пойнт - 15 (Кучеров, Чернак), 10:05 - 3:0. Анисимов - 3 (Дебринкэт, Шмолц ), 11:10 - 3:1. Кэллахэн - 3 (Макдона), 14:52 - 4:1. Тэйвз - 11 (Кит), 38:49 - 4:2.

Вратари: Доминге - Кроуфорд (57:10).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 29 (19+6+4) - 32 (11+7+14).

Наши: Кучеров (20.31/1/+2), Сергачев (15.50/1/-1) - Анисимов (13.40/3/+1).

24 ноября. Тампа. Amalie Arena.