3 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Чикаго"

"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Две шайбы в составе "Лайтнинг" забросил форвард Тайлер Джонсон.
Российский нападающий Никита Кучеров сделал в этой игре 3 результативные передачи. Форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов забросил шайбу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Чикаго" - 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)
Голы: Джонсон - 8 (Кучеров, Чернак), 0:29 - 1:0. Джонсон - 9 (Пойнт, Кучеров), 7:15 - 2:0. Пойнт - 15 (Кучеров, Чернак), 10:05 - 3:0. Анисимов - 3 (Дебринкэт, Шмолц ), 11:10 - 3:1. Кэллахэн - 3 (Макдона), 14:52 - 4:1. Тэйвз - 11 (Кит), 38:49 - 4:2.
Вратари: Доминге - Кроуфорд (57:10).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 29 (19+6+4) - 32 (11+7+14).
Наши: Кучеров (20.31/1/+2), Сергачев (15.50/1/-1) - Анисимов (13.40/3/+1).
24 ноября. Тампа. Amalie Arena.