3 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало"

"Тампа" на выезде обыграла "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этой игре 3 (1+2) очка. Он провел на площадке 21 минуту и завершил встречу с показателем "+3".

На счету защитника Михаила Сергачева 1 передача за 17 минут. Голкипер Андрей Василевский этот матч пропустил.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Тампа-Бэй" - 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Пойнт - 29 (Кучеров, Джонсон), 0:26 - 0:1. Райнхарт - 10 (Скиннер, Далин), 5:47 - 1:1. Томпсон - 6 (Гиргенсонс, Соботка), 19:50 - 2:1. Палат - 6 (Сергачев, Хедман), 27:50 - 2:2. Сканделла - 3 (Поминвилль, Шири), 45:54 - 3:2. Кучеров - 22 (Стэмкос), 46:17 - 3:3. Стэмкос - 24 (Кучеров, Хедман), 54:44 - 3:4. Кэллахэн - 5 (бол., Чирелли, Киллорн), 58:41 - 3:5.

Вратари: Улльмарк (58:59) - Доминге.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 33 (16+12+5) - 30 (6+11+13).

Наши: - - Кучеров (21.08/3/+3), Сергачев (16.57/1/+1).

13 января. Баффало. KeyBank Center.