3 очка Кучерова и гол Наместникова помогли "Тампе" победить "Лос-Анджелес"

"Тампа-Бэй" победила "Лос-Анджелес" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров забросил первую шайбу во встрече, которая стала для него 16-й в сезоне, а также отдал две передачи. Его партнер по команде форвард Владислав Наместников также отметился заброшенной шайбой.

Отметим, "Тампа" одержала третью победу подряд. "Кингз" потерпели третье поражение в пяти матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Тампа-Бэй" – 2:5 (0:4, 1:0, 1:1)

Голы: КУЧЕРОВ – 16 (Стэмкос, Куккук), 9:27 – 0:1. Киллорн – 2 (Джирарди, Джонсон), 10:01 – 0:2. Хедман – 2 (Гурд, Палат), 10:35 – 0:3. Стэмкос – 8 (бол., Киллорн, КУЧЕРОВ), 11:29 – 0:4. Тоффоли – 8 (Копитар, Маззин), 37:31 – 1:4. Фантенберг – 1 (Браун, Лайк), 48:39 – 2:4. НАМЕСТНИКОВ – 8 (Хедман, КУЧЕРОВ), 52:59 – 2:5.

Вратари: Куик – Будай.

Штраф: 14 – 10.

Броски: 24 (9+6+9) – 43 (14+19+10).

Наши: - - Кучеров (21:03/5/2), Наместников (17:44/7/1), Сергачев (14:01/3/0).

10 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.