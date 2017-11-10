3 очка Кучерова и гол Наместникова помогли "Тампе" победить "Лос-Анджелес"

"Тампа-Бэй" победила "Лос-Анджелес" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров забросил первую шайбу во встрече, которая стала для него 16-й в сезоне, а также отдал две передачи. Его партнер по команде форвард Владислав Наместников также отметился заброшенной шайбой.
Отметим, "Тампа" одержала третью победу подряд. "Кингз" потерпели третье поражение в пяти матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" – "Тампа-Бэй" – 2:5 (0:4, 1:0, 1:1)
Голы: КУЧЕРОВ – 16 (Стэмкос, Куккук), 9:27 – 0:1. Киллорн – 2 (Джирарди, Джонсон), 10:01 – 0:2. Хедман – 2 (Гурд, Палат), 10:35 – 0:3. Стэмкос – 8 (бол., Киллорн, КУЧЕРОВ), 11:29 – 0:4. Тоффоли – 8 (Копитар, Маззин), 37:31 – 1:4. Фантенберг – 1 (Браун, Лайк), 48:39 – 2:4. НАМЕСТНИКОВ – 8 (Хедман, КУЧЕРОВ), 52:59 – 2:5.
Вратари: Куик – Будай.
Штраф: 14 – 10.
Броски: 24 (9+6+9) – 43 (14+19+10).
Наши: - - Кучеров (21:03/5/2), Наместников (17:44/7/1), Сергачев (14:01/3/0).
10 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.
shvedero
Если исключить провальный прошлый год, то что плохого в Тампе за последние года? Финал конференции, финал КС... Как же глупо заниматься анализом команды в регулярке, все это слова ни о чем в один день все может поменятся, надо просто ждать)
10:46
shvedero
ну очень грамотный тренер, за 18 лет 3 раза во втором круге КС и всё :D :D :D
10:43
Vasek
Упёртый русский, везёт тем, кто... В 7-й игре с Оттавой вообще до овертаймов дошло, залети какая-нибудь дура и нет финала. Но Пингвины не паниковали и спокойно играли в свою игру. И, разумеется, в 7-й игре додавили бы Вашиков, даже не помешай Ови черенок МАФа... Вашики, просто, как самый хрестоматийный пример, ибо не было больше другой такой команды, которая при таком превосходстве над соперниками в регулярке, всё это превосходство к ПО теряло (ну Баффало ещё, но это давно было). В серии с кубковыми новичками из Торонто тоже были проблемы у ВК, к слову. Разве не должны были, как нож сквозь масло проходить? Знаешь, сколько у Пенс Кубков Президента? Один!!! (Кубков Стэнли пять шт.) КП выиграли в тот год, когда всех выносили в регуялрке, установили рекорд по победам подряд, а в ПО вылетели от Айлов Арбора, который в кубковых играх не одну собаку съел. Не даёт превосходство в регулярках никакого преимущества в ПО. Такая Тампа рассыпется в ПО
10:41
fifa_guru
bezik а ты бы тогда на месте руководства кого выбрал? переподписать стареющих гаррисона и карла? или все же на молодых условно перспективных хедмана и шустра? от хорошей ли жизни гаррисон в вегасе (тут правда не в курсе)
10:33
gycrmalrrohm
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10:31
Упёртый русский
Васек. А чем тебе так не угодил Вашингтон то? Они в прошлые сезоны делали все основательно и грамотно, имхо. Игра была поставлена, тренер - довольно грамотный, лидеры - в самом соку и пр. Другое дело, что ПП прикупил Киселя и этим выиграл 2 КС. Хотя Марио 66, помню, тут сомневался, стоила овчинка выделки.;) И даже так все эти 7 матчи и вратарские черенки клюшек - везение ПП по большому счету, если бы в последние два сезона серию бы выиграли вашики - все было бы также справедливо, там было 50 на 50. Было везение у ПП с ВК, думаешь, пройдет такое же с Тампой? Сомневаюсь.
10:29
Vasek
fifa_guru, ощущение что расстроился, словно поставил на королей )) купить дефоф в пору когда они всех разносят? многие болелы, а то и менеджмент не поймут. Раздавят? ну в отличие от вашиков Тампа доходила до финала и тоже с Строльманом, Коберном и Хедманом. Ну возьмут дефов как вашики в том году. Выстрелил Шатта? изредка помогал в ПП как в СЛБ и толку. К примеру, возьмут дефов, химия если уйдет, вот тогда первопричина будет этих непонятных покупок и бомбанет не только у Куча. ---------------- никакого расстройства, но при 2:4 3-й период остался бы посмотреть))) Ну Шатта... Шатте время нужно сыграться, вон в Рагс сейчас хорош. Вашики его поздно взяли))) Пенс так-то вообще двух дефов взял перед ПО. И Хэйнси жёг! Штрайт для подстраховки сгодился. Никакой химии не нарушили. Тем более, нет у Тампы в обороне ничего особенного. С такой атакой защита не нужна, но регуляка не ПО. К слову о финале, Коберн, Стролл... Джирарди тоже в финале играл за Рагс. С ним там ещё играли Сталл, Бойл... а потом в финале они больше не играли. Стареют дефы, травмы скапливают от постоянных блок-шотов шайб. Нужна не только свежая кровь, но и глубина. В обороне Тампы её нет.
10:25
bezik
fifa_guru, вот Гаррисона сейчас Тампе и не хватает с Карлом. Оба сильно дорогие были, но опытные и живые разрушители, а не полуживые как Жирарди. Такой и нужен сейчас молниям, в пару к Хедману. А дотчин пусть с Жирарди/Коберном играет
10:22
Весёлый©
И у Тампы отсутствует не то чтобы защита совсем, а вязкость в средней линии, имха. Но мы же знаем, Изя продал центральную ось, вертикаль то бишь.
10:20
bezik
Werewolf, чтоб на вчерашнюю ветку не перемещаться, отвечу, что Хедман такой же пакмувер как Летанг. А вот его защитные навыки сильно преувеличивают. И да, я считаю Пропеллера намного сильнее, даже в обороне. Хедман физически помощнее разве что. А Изя грамотно сказал Куперу, цену набить игрокам к НГ, чтоб толковые обмены сдлеать. Тож тактика. Тот же Джонсон стоит сейчас, как условный Экман-Ларссон, а если еще удастся Кэллахэна спихнуть в паре - вообще чудо будет
10:19
fifa_guru
Мне тут приложение показывает - киллорн в 4 звене, кунитц в 3... ?!
10:18
Весёлый©
Перетащу сюда коммент, чтобы понимали, сейчас история пишется. Ну и чтобы Стамеску лишний раз похаяли, мол, ему типа, всегда топ-партнеры достаются, и тащат его, безногого и бездарного. /// Последними лидирующими в споре бомбардиров партнерами по команде были: 86/87 - Гретцки/Курри, 91/92 - Лемье/Стивенс, 95/96 - Лемье/Ягр, 12/13 - Сан-Луи/Стэмкос.
10:18
fifa_guru
Werewolf ....будет за две минуты 4 шайбы класть..... // и 4.0 в среднем за игру :]
10:18
fifa_guru
Vasek ощущение что расстроился, словно поставил на королей )) купить дефоф в пору когда они всех разносят? многие болелы, а то и менеджмент не поймут. Раздавят? ну в отличие от вашиков Тампа доходила до финала и тоже с Строльманом, Коберном и Хедманом. Ну возьмут дефов как вашики в том году. Выстрелил Шатта? изредка помогал в ПП как в СЛБ и толку. К примеру, возьмут дефов, химия если уйдет, вот тогда первопричина будет этих непонятных покупок и бомбанет не только у Куча.
10:17
Werewolf
Vasek Нельзя выиграть Чашку одной тройкой и полутора парами в обороне.________Можно )))))) Если одна тройка будет за две минуты 4 шайбы класть )))))) Шучу, конечно......Но в каждой шутке........
10:13
Весёлый©
Ага, значит, не зря я успел посмотреть именно первый период, застав самое вкусное и печеньки (см. онлайн-отчет на ветке Слепышева). Лучший игрок матча - Киллорн (да-да, не сомневайтесь, так и есть, его передача на Стамеску достойна Саши Сёмина!)
10:13
Werewolf
HarryAngel Тампу тащит Кучеров. Если он не забивает, игры нет. Стэмкос зарабатывает стату только потому что куч забивает. и приписали ему немало______Так то сегодня У Куча гол и две вторых передачи, у Стамески гол и первая передача, что опять не так то? Ты говоришь что без голов Куча не было бы набранных у Стамески очков, но ведь можно сказать что без передач Стиви не было бы и голов.....Тут палка о двух концах. Кстати Стиви неплохо очки и до появления Куча набирал..........Зачем делить то? Вон у Чикаги разделили Панарина и Кейна......ОБА совсем не торт по сравнению с прошлым годом..........
10:11
Vasek
Sправедливый, Кстати, и при уже засчитанном голе (Фантенберг), тот же Браун того же Коберна красиво убрал. ))) А гол тот не засчитанный, на мой взгляд, зря не засчитали. Там Браун очень грамотно боролся, подставляя под контакт с вратарём защитника, но ... Изя всё купил! ))) ----------- да-да, этот момент тоже имел ввиду. Согласен, гол нормальный, а поскольку был в концовке 2-го периода - только усилил бы интригу, а то, глядишь, и камбэк ЛАКи организовали бы.
10:09
Vasek
Упёртый русский, На настоящий момент Тампа и с такой защитой - однозначно лучшая команда НХЛ. И уверен на 100 процентов, что в ПО такой бесшабашной игры сзади со стороны Тампы не будет. ---------------- ну слух, где-то в феврале-марте и Вашингтон с той своей защитой был лучшим и когда Шатту купил, только Граф писал, что Шатта дно и то во многом потому, что сам некошерно бросает в РР, а не пасует, как положено, на Ови. Вот и Тампа лучшая команда октября-ноября на фоне ещё не набравших обороты конкурентов. Мы ещё не видели идеальную форму Чемпионов. Ещё финалисты Нэшвилл и Оттава не вышли на проектную мощность. Но все эти три клуба в первые же 10-15 игру увидели свои слабые места и уже совершили обмены центров. Как раз в марту эти новые игроки не просто впишутся в состав, а найдут химию с партнерами. Некоторых травмы тормозят, как тех же Уток, которые к слову во Флориде Тампу обыграли. В ЛАК и Чикаго не верю, слишком много молодых новичков. Эдмонтон ещё прибавит, видимо набор формы пойдёт к зиме... дивизион у них слабый, будет на ком размяться. И на востоке ещё кто-нибудь да проснётся. Нельзя выиграть Чашку одной тройкой и полутора парами в обороне.
10:08
Sправедливый
HarryAngel Sправедливый Просто канадские СМИ раздувают именно Стэмкоса. типа он - мвп лиги на данный момент. Хотя он набрал стату только потому что Кучеров забивает за всю пятерку. ---------------- Ну а российские СМИ раздувают наших... Не удивлюсь, если у чешских СМИ лучший - Ворачек. ))) Это нормально (как они думают). Но у нас то свои глаза есть, зачем на кого то ссылаться? Кому то больше нравится Кучеров (мне тоже), кому то кто то другой, ... Я ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ ПРИ ЭТОМ ДРУГИХ ОПУСКАТЬ ТО?
10:05
fifa_guru
надо пересмотреть вечером. удивительно, как передохнувшая команда с лучшей защитой у себя дома так безалаберно за 2 минуты пропустили аж 4 шайбы... Тампу и их болел с победой
10:04
HarryAngel
Sправедливый Просто канадские СМИ раздувают именно Стэмкоса. типа он - мвп лиги на данный момент. Хотя он набрал стату только потому что Кучеров забивает за всю пятерку.
09:59
Упёртый русский
Васек Коберн - днище, согласен с тобой. Хедман сегодня был хорош. А что будет в ПО сказать пока сложно, времени до него еще до фига. На настоящий момент Тампа и с такой защитой - однозначно лучшая команда НХЛ. И уверен на 100 процентов, что в ПО такой бесшабашной игры сзади со стороны Тампы не будет.
09:50
Sправедливый
Vasek, Кстати, и при уже засчитанном голе (Фантенберг), тот же Браун того же Коберна красиво убрал. ))) А гол тот не засчитанный, на мой взгляд, зря не засчитали. Там Браун очень грамотно боролся, подставляя под контакт с вратарём защитника, но ... Изя всё купил! )))
09:48
bezik
Vasek, поддерживаю. Тоже хотел сделать вброс про чудо-игру пары Коберн-Жирарди, особенно Коберна, но как-то на общем фоне эйфории не стал, а уж Жирарди пас года для себя выдал. Копитару новые правила вбрасывания дали почти 4% с прошлым сезоном.
09:47
maxcds
перед вторым голом кингов клюшка мартинеса не дала состояться красоте, характеризующей игру тампы. расчерчивают как надо. приятно смотреть. насчет ПО согласен, что тампа не в фаворитах. очень легкий, низкорослый уж состав. раздавят.
09:47
Упёртый русский
Пас под синюю раза три проходил - Купер наверняка там нашел слабое место у защиты ЛА. Никитос одну забил 1 в 0, потом Куик подтаскивал. 4 удаления на Куче - это сильно, согласен. И это с таким мощным ныне ЛА, да в спаренном матче в турне по Тихому океану! Тампа - монстры ныне, первая тройка - огонь просто! Анахайм на очереди? ;)
09:45
gibson
Я согласен. Что Стэмкоса критиковать? Кучеров сейчас лучший (это и Стэмкос прекрасно понимает), но партнеры тоже много делают. У Кучерова например обе передачи сегодня были вторыми. Но от этого и ценность не уменьшается. Как правило все это прекрасно разыгранные комбинации.
09:41
Vasek
возвращаясь к вчерашнему спору об обороне Тампы... ну днища же они. Стыдно должно было сравнивать её с обороной прошлогодних Пенс! Для регулярок конечно годятся, но в ПО рассыпятся. Скриньте))) Тоффоли продавил Стролмана, умерший ещё в позапрошлом сезоне Браун вообще глумился над Коберном. При не засчитанном голе раздавил Коберна, как мальчишку (там кстати Намес вбрасывание до того проиграл в своей зоне Копику, ремарка о важности игры на точке). В ПО вот так и будут продавливать оборону Тампы, а уж атаке противоядие как-нибудь найдут. Супер-атаке Вашингтона из регулярок 08-10, 15-17 гг. в ПО всегда противоядие находили. Минимум 2-х новых дефов Тампе для Чашки нужно покупать.
09:39
Долго наблюдал за идиотами на эт
Квик лучший вратарь лиги?...... Просто отрезок осенний хорошо играл, до этой игры...
09:39