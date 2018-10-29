3 очка Ковальчука помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Рейнджерс"

"Лос-Анджелес" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил защитник Алек Мартинес.

Форвад "Кингз" Илья Ковальчук провел на площадке 16 минут 28 секунд. Он забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи. Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников набрал 2 (1+1) очка, на счету Павла Бучневича 1 передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Рейнджерс" - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Наместников - 1 (Бучневич), 11:11 - 0:1. Дианджело - 1 (Наместников, Хауден), 27:42 - 0:2. Браун - 1 (бол., Ковальчук, Даути), 31:23 - 1:2. Ковальчук - 3 (бол., Даути, Копитар), 33:14 - 2:2. Льюис - 2 (Кемпе, Ковальчук), 50:28 - 3:2. Спунер - 1 (Дианджело, Шей), 55:16 - 3:3. Мартинес - 1, 59:05 - 4:3.

Вратари: Кэмпбелл - Лундквист (59:20).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 40 (12+15+13) - 25 (7+6+12).

Наши: Ковальчук (16.28/4/0) - Бучневич (11.21/0/+2), Наместников (14.45/2/+1).

28 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.