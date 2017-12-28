3 очка и буллит Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"

"Питтсбург" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 по буллитам. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 20 минут 54 секунды и набрал 3 (1+2) очка. Также на его счету победный буллит.

Форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин отыграл 23 минуты 10 секунд и записал на свой счет 2 шайбы. Голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска из 37, в серии буллитов пропустил дважды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Коламбус" - 5:4 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Милано - 6 (Джонс, Нутиваара), 9:06 - 0:1. Дженнер - 4 (Бьоркстранд, Фолиньо), 14:34 - 0:2. Шири - 10 (Раст, Шихан), 25:57 - 1:2. ПАНАРИН - 9 (Колверт, Савар), 36:49 - 1:3. Кессел - 16 (бол., Хернквист, МАЛКИН), 43:34 - 2:3. ПАНАРИН - 10 (Андерсон, Дюбуа), 50:02 - 2:4. МАЛКИН - 13 (бол., Кессел, Кросби), 54:24 - 3:4. Гюнтцель - 13 (Хернквист, МАЛКИН), 58:20 - 4:4.

Победный буллит: МАЛКИН.

Вратари: Мюррей - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 37 (10+16+9+2) - 33 (9+7+15+2).

Наши: Малкин (20:54/4/-1) - Панарин (23:10/4/2).

Питтсбург. PPG Paints Arena.