3 очка и буллит Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус"

"Питтсбург" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 по буллитам. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 20 минут 54 секунды и набрал 3 (1+2) очка. Также на его счету победный буллит.
Форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин отыграл 23 минуты 10 секунд и записал на свой счет 2 шайбы. Голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска из 37, в серии буллитов пропустил дважды.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Коламбус" - 5:4 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Милано - 6 (Джонс, Нутиваара), 9:06 - 0:1. Дженнер - 4 (Бьоркстранд, Фолиньо), 14:34 - 0:2. Шири - 10 (Раст, Шихан), 25:57 - 1:2. ПАНАРИН - 9 (Колверт, Савар), 36:49 - 1:3. Кессел - 16 (бол., Хернквист, МАЛКИН), 43:34 - 2:3. ПАНАРИН - 10 (Андерсон, Дюбуа), 50:02 - 2:4. МАЛКИН - 13 (бол., Кессел, Кросби), 54:24 - 3:4. Гюнтцель - 13 (Хернквист, МАЛКИН), 58:20 - 4:4.
Победный буллит: МАЛКИН.
Вратари: Мюррей - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 37 (10+16+9+2) - 33 (9+7+15+2).
Наши: Малкин (20:54/4/-1) - Панарин (23:10/4/2).
Питтсбург. PPG Paints Arena.
Весёлый©
Хейтеры такие хейтеры и должны хейтить. Зато Малкин со спокойной душой в плей-офф скажет, "я устал, я мухожук", в пу-тиме сосредоточится на мыслях об обустройстве Россиюшки (напишет кандидатскую про наши брежневские времена), а Морда, Плакса и Хрусталь соберут все сливки и вишни в пострегулярке (кстати, все пересмотрели в это Рождество его, достойный Оскара эпизод в эпическом ролике Pittsburgh Penguins Home Alone Parody?)
08:18
maxcds
Не сметь гнать на Кробзи! очевидно же что он тащит команду. всегда борется до конца, отлично играет на вбрасываниях и вообще играет крайне полезно. судите сами: у него всего -1 в этой игре, а еще есть чашки и он лимпийский чампьен! Синдя даже играя хуже получает хартов и конн смайтов, да за такие достижения ему зп надо повысить, а вы говорите гнать...
07:45
Монте-Кристо (Мститель) .
Кросби - это абсолютно лишний предмет в Питтсбурге. На обмен его...
06:58
Идриси
Обмен Малкина? Это утопия...
06:15
fifa_guru
1:3, 1:4, 5:4... =\
06:11