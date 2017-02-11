29 сэйвов Худобина помогли "Бостону" победить "Ванкувер"

"Бостон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Ванкувер" - 4:3. Решающую шайбу забросил нападающий Давид Пастрняк. Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин отразил 29 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Ванкувер" - 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Голы: Хорват - 16 (Хансен, Бэрроуз), 4:56 - 0:1. Кев. Миллер - 2 (Спунер, Ватрано), 13:33 - 1:1. Ватрано - 7 (бол., Крейчи, Краг), 19:22 - 2:1. Бэрроуз - 8 (Хансен, Хорват), 39:59 - 2:2. Кол. Миллер - 4 (Хэйс, Ватрано), 42:12 - 3:2. Гранлунд - 14 (бол., Эдлер, Хаттон), 54:23 - 3:3. Пастрняк - 25 (Крейчи, Маккуэйд), 58:00 - 4:3.
Вратари: ХУДОБИН - Миллер (58:47).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 30 (16+3+11) - 32 (8+15+9).
Наши: - - Трямкин (12:27/0/-1).