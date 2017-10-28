29 сэйвов Бобровского помогли "Коламбусу" победить "Виннипег" в овертайме

"Коламбус" обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 (ОТ). На данный момент "Виннипег" не попадает в плей-офф, занимая 9 место в Западной конференции. В составе "Блю Джэкетс" весь матч провел российский вратарь Сергей Бобровский. Он отразил 29 бросков.

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин провел на льду 23 минуты 18 секунд. За это время он пять раз бросил в створ и один раз оформил силовой прием. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов находился на площадке 13 минут 51 секунду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Виннипег" - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Танев - 2, 4:52 - 0:1. Аткинсон - 4 (Джонс), 50:23 - 1:1. Андерсон - 3, 62:38 - 2:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Мэйсон.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 37 (10+13+12+2) - 30 (12+7+9+2).

Наши: Панарин (23:18/5/0) - Куликов (13:51/0/1).

28 октября. Коламбус. Nationwide Arena.