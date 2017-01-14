28 сэйвов Василевского не спасли "Тампу" в игре с "Коламбусом"

"Коламбус" переиграл "Тампа-Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Первая звезда встречи – форвард "Блю Джэкетс" Ник Фолиньо, ставший автором гола. Ворота "Лайтнинг" защищал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 28 бросков из 30.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Коламбус" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Друэн – 13 (Филппула, Палат), 16:18 – 1:0. Андерсон – 10 (Савар), 36:40 – 1:1. Фолиньо – 15 (бол., Веренски, Веннберг), 44:29 – 1:2. Дженнер – 7 (мен., п.в.), 58:55 – 1:3.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (58:18 – 58:55, 59:07) – Корписало.

Штраф: 13 – 11.

Броски: 32 (19+7+6) – 31 (6+16+9).

Наши: Кучеров (19:42/2/-1), Наместников (16:13/4/0), Нестеров (16:27/1/0) – -

Тампа. Amalie Arena.