28 сэйвов Худобина помогли "Далласу" обыграть "Эдмонтон"

"Даллас" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Нападающий "Старз" Александр Радулов провел на площадке 15 минут 53 секунды и сделал результативную передачу. Валерий Ничушкин отыграл 13 минут 43 секунды.

Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 28 бросков из 29.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Эдмонтон" - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Дикинсон - 5 (Янмарк, Ритчи), 10:59 - 1:0. Ритчи - 1 (Янмарк), 41:51 - 2:0. Бенн - 12 (бол., Байрейтер, Радулов), 47:24 - 3:0. Хайра - 1 (Драйзайтль, Уайдмэн), 54:36 - 3:1. Линделл - 4 (мен., п.в.), 57:46 - 4:1.

Вратари: Худобин - Коскинен (56:34 - 57:46, 59:25).

Штраф: 15 - 23.

Броски: 25 (4+10+11) - 29 (8+11+10).

Наши: Ничушкин (13.43/1/-1), Радулов (15.53/1/0) - -.

4 декабря. Даллас. American Airlines Center.