27 сэйвов Василевского помогли "Тампе" обыграть "Торонто"

"Тампа-Бэй" по буллитам обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Это четвертая подряд победа "Лайтнинг".

Ворота хозяев защищал российский голкипер Андрей Василевский, сделавший 27 сэйвов. В составе гостей голевой передачей отметился россиян Никита Зайцев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Торонто" - 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Куниц - 11 (Шустр, Стэмкос), 1:41 - 1:0. ван Римсдайк - 26 (Хэйнси, Райлли), 8:49 - 1:1. Марнер - 17 (Гардинер, ЗАЙЦЕВ), 9:52 - 1:2. Джонсон - 18 (Гурд), 23:52 - 2:2. Эрне - 2, 35:18 - 3:2. Бозак - 10 (бол., Марнер, Райлли), 45:27 - 3:3.

Нереализованный буллит: Марнер (53:58, Торонто Мэйпл Ливз).

Победный буллит: Пойнт.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Андерсен.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 42 (10+16+12+4) - 30 (8+10+9+3).

Наши: Кучеров (6:19/0/1), Сергачев (12:31/3/1) - Зайцев (25:52/0/0).

27 февраля. Тампа. Amalie Arena.