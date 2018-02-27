27 сэйвов Василевского помогли "Тампе" обыграть "Торонто"

"Тампа-Бэй" по буллитам обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Это четвертая подряд победа "Лайтнинг".
Ворота хозяев защищал российский голкипер Андрей Василевский, сделавший 27 сэйвов. В составе гостей голевой передачей отметился россиян Никита Зайцев.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Торонто" - 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Куниц - 11 (Шустр, Стэмкос), 1:41 - 1:0. ван Римсдайк - 26 (Хэйнси, Райлли), 8:49 - 1:1. Марнер - 17 (Гардинер, ЗАЙЦЕВ), 9:52 - 1:2. Джонсон - 18 (Гурд), 23:52 - 2:2. Эрне - 2, 35:18 - 3:2. Бозак - 10 (бол., Марнер, Райлли), 45:27 - 3:3.
Нереализованный буллит: Марнер (53:58, Торонто Мэйпл Ливз).
Победный буллит: Пойнт.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Андерсен.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 42 (10+16+12+4) - 30 (8+10+9+3).
Наши: Кучеров (6:19/0/1), Сергачев (12:31/3/1) - Зайцев (25:52/0/0).
27 февраля. Тампа. Amalie Arena.
bezik
gibson, Джонсона Изя бы и рад отдать. Сильно сомневаюсь, что НЙР его согласны были брать. Ну Тампа теперь все время в 7 защей будет играть? Их 9 в ростере, многовато
10:15
_Металлург_
Просто решили поберечь.
08:15
gibson
"По словам агента Кучерова Дэна Мильштейна, у игрока не зафиксировано перелома или сотрясения мозга. Ожидается, что он сможет вернуться в состав команды уже в следующем матче с «Баффало» в среду."
07:26
Весёлый©
В твиттере пишут, что у Кучерова вроде не очень серьезно. Марнер без Мэттьюса в огне.
07:06
gibson
Кучеров травму получил:-( Официальная формулировка - "травма верней части тела". Единственный вариант — в столкновении с Зайцевым за воротами Торонто на 12-й минуте первого периода. Но выглядело это как обычный силовой прием, коих десятки в каждом матче. Потом Кучеров отыграл еще одну смену, сделал перехват, бросил и больше на льду не появился:-( Будем надеяться? что ничего серьезного. В конца матча еще и Джонсон получил по ступне, потребовалось помощь чтобы уехать на скамейку, остались с 9 форвардами. Но вроде бы все обошлось, в овертайме вышел. Видимо Айзерману показывают, что он был неправ (по-человечески) обменяв Наместникова. Но, положа руку на сердце, кого еще могли отдать Рейнджерс? Макдона позарез нужен, а они хотели центра. Джонсон или Наместников? Увы, выбор тут был очевиден... P.S. Василевский - лучший вратарь мира при выходах один на один и на буллитах. Он вообще их не пропускает. История повторилась, игроки Торонто (как и Монреаля позавчера) просто не верили, что могут ему забить и вообще не знали что делать. Морально подавил нападающих.
06:51