27 сэйвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Флориду"

"Коламбус" в овертайме обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победный гол был забит при участии россиянина Артемия Панарина, записавшего на свой счет голевую передачу.

Российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам. Он был признан третьей звездой встречи.

Российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Коламбус" - 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Дюклер - 9 (Веннберг), 1:37 - 0:1. Юбердо - 11 (Барков, Яндл), 13:19 - 1:1. Хоффман - 20, 18:09 - 2:1. Андерсон - 15 (Дженнер, Мюррей), 37:04 - 2:2. Дубински - 4, 46:58 - 2:3. Экблад - 8 (Маккэн, Яндл), 57:47 - 3:3. Джонс - 7 (Дюбуа, Панарин), 60:18 - 3:4.

Вратари: Раймер - Бобровский.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 30 (10+7+13+0) - 35 (14+11+9+1).

Наши: Дадонов (17.54/3/+1) - Панарин (19.57/3/0).

6 января. Майами. BB&T Center.