26 сэйвов Варламов помогли "Колорадо" обыграть "Эдмонтон"

"Колорадо" на выезде переиграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" прервал серию из пяти поражений кряду.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Колорадо" - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Рантанен - 6 (Маккиннон, Ландескуг), 0:26 - 0:1. Седерберг - 6 (Бэрри, Колверт), 15:33 - 0:2. Керфут - 3 (бол., Седерберг, Жирар), 25:06 - 0:3. Бэрри - 1 (Рантанен, Маккиннон), 30:56 - 0:4. Рэтти - 2 (Ларссон, Лучич), 49:20 - 1:4.

Вратари: Тэлбот (Коскинен, 25:06) - Варламов.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 27 (9+10+8) - 28 (12+10+6).

Наши: - - Задоров (16.42/2/0), Каменев (9.57/1/-1).

12 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.