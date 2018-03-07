25 сэйвов Варламова не спасли "Колорадо" от поражения в матче с "Чикаго"

"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Колорадо" - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету Джонатана Тэйвза. Нападающий Артем Анисимов провел на площадке 16 минут 27 секунд.

В составе "Эвеланш" 9 минут 38 секунд отыграл форвард Наиль Якупов, 23 минуты 36 секунд - защитник Никита Задоров. Голкипер Семен Варламов отразил 25 бросков из 27.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Колорадо" - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Густафссон - 2 (Тэйвз, Саад), 5:08 - 1:0. Маккиннон - 32 (бол., Бэрри, Ландескуг), 36:18 - 1:1. Тэйвз - 18 (Кейн, Кит), 60:09 - 2:1.

Вратари: Берубе - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (12+7+7+1) - 34 (9+18+7+0).

Наши: Анисимов (16:37/1/0) - Задоров (23:36/3/0), Якупов (9:38/2/0).

7 марта. Чикаго. United Center.